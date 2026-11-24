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Если такси приехало с опозданием или вовсе не подало машину, пассажир вправе требовать компенсацию по закону о защите прав потребителей, даже если водитель попал в пробку или аварию не по своей вине. При этом вместо стандартного промокода от агрегатора можно запросить реальную выплату или снижение стоимости поездки. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский.

«По закону о защите прав потребителей вина исполнителя никак не влияет на то, что он должен возместить потребителю неудобства», – отметил эксперт.

По словам Хаминского, если из-за задержки такси человек опоздал в театр, кино, аэропорт или на собеседование, при доказанной причинно-следственной связи можно взыскать не только компенсацию за просрочку и моральный вред, но и иной прямой ущерб. Те же правила работают, когда автомобиль не приехал совсем.

Чтобы отстоять свои права, юрист советует фиксировать в приложении каждый этап заказа скриншотами: время оформления и подтверждения поездки, данные о машине и водителе, а также движение автомобиля по карте, включая момент, когда такси уже должно было прибыть по расчёту, но не приехало. Без таких подтверждений добиться выплат практически невозможно.

«Прибыл в аэропорт, регистрация на этот рейс закрыта, надо пойти в администрацию аэропорта и взять справку, что во столько-то гражданин такой-то обратился с просьбой подтвердить время закрытия регистрации на такой-то рейс», – пояснил Александр Хаминский.

К претензии в службу такси необходимо приложить билеты, справку из аэропорта и скриншоты, подтвердив, что при своевременной подаче машины пассажир успевал бы на рейс с учётом дорожного трафика. Если в течение 10 дней перевозчик откажет в выплате или не ответит, можно обращаться в суд; параллельно или после отказа допустима жалоба в Роспотребнадзор.

При небольших задержках на 10–15 минут, не связанных с опозданием на рейс, клиент также вправе требовать соразмерного уменьшения цены услуги, возврата предоплаты при отказе от поездки или компенсации.

«Если вы в заявлении указали размер уменьшения стоимости услуги либо компенсации, то исполнитель должен рассмотреть именно такое ваше требование. Но если вы просто написали: "Я, так сказать, недовольна тем, что машина приехала позже, прошу принять меры, рассмотреть моё заявление", – то вам предлагают промокод на скидку на следующую поездку, это и есть компенсация, которую предлагает непосредственно служба такси», – добавил Хаминский.

Принимать такой промокод или нет, решает сам пассажир. Чтобы служба такси рассмотрела именно денежное требование, конкретную сумму компенсации или снижения стоимости услуги нужно указать в заявлении сразу.