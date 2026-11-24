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Российские школьники с 7-го по 11-й класс могут учиться не более семи уроков в день. Для учеников младших классов действуют более строгие ограничения. Такие нормы установлены постановлением главного государственного санитарного врача, которое изучил ТАСС.

Для пятиклассников и шестиклассников предусмотрено не более шести уроков в день. Первоклассники могут заниматься максимум четыре урока, а раз в неделю – пять, если дополнительным занятием становится физкультура. Во 2–4-х классах допускается до пяти уроков ежедневно и до шести – один раз в неделю за счет физкультуры.

При составлении расписания школы должны равномерно распределять нагрузку в течение недели, учитывая работоспособность детей и сложность предметов.