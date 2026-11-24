Разница в ценах на один и тот же товар в приложениях доставки может объясняться скидками, акциями, программой лояльности, условиями доставки, регионом и временем заказа, а не персонализированным ценообразованием. Об этом в беседе с «АиФ-Тюмень» рассказал юрист Александр Бударагин.

По его словам, разница в цене сама по себе не доказывает нарушение закона. Бударагин отметил, что иногда разница возникает из-за временного сбоя, задержки обновления каталога или особенностей кэширования данных. Другое дело, если один и тот же продавец необоснованно устанавливает разные цены на один и тот же товар – это может стать предметом антимонопольной проверки, особенно если продавец занимает лидирующее положение на рынке.

По словам юриста, доказать махинации с ценами непросто, и сам факт разной цены не доказывает ни использования данных о доходах, ни конкретного алгоритма персонализации. Чтобы установить, применяет ли сервис индивидуальное ценообразование, нужны фактические сведения о его работе: сравнение предложений для разных аккаунтов при одинаковых условиях и данные о механизме формирования цен. Скриншот, по его словам, ничего не доказывает.

Если нарушения ущемляют интересы, но не приводят к ограничению конкуренции, штраф для должностного лица составит 15–20 тыс. рублей, для юридического лица – от 300 тыс. до 1 млн рублей. Если нарушения привели к ограничению конкуренции, управленцу грозит штраф 20–50 тыс. рублей или дисквалификация до трех лет, а юридическому лицу – оборотный штраф. При доказанном сговоре продавцов наказание может наступить по статье 14.32 КоАП РФ.

Бударагин напомнил, что Верховный Суд пояснял: само по себе различие цен – как и его отсутствие – еще не злоупотребление, и разная стоимость допустима для разных категорий покупателей или при разном объеме закупки. Пользователю, заметившему странную разницу цен, юрист советует обратиться в ФАС – ведомство определит, есть ли в действиях сервиса признаки нарушения антимонопольного законодательства.