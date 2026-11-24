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Климатическая зима придет в Татарстане на этой неделе. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сначала возможны умеренные температуры, а потом, глядишь, и в самом начале декабря – 10-15-градусные морозы», ­– сказал Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что оттепелей на горизонте ближайших семи-десяти дней не прогнозируется, а похолодание в конце недели станет началом зимней погоды.