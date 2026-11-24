Морозы до -15 градусов придут в Татарстан в начале декабря – синоптик
Климатическая зима придет в Татарстане на этой неделе. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Сначала возможны умеренные температуры, а потом, глядишь, и в самом начале декабря – 10-15-градусные морозы», – сказал Шувалов.
Синоптик подчеркнул, что оттепелей на горизонте ближайших семи-десяти дней не прогнозируется, а похолодание в конце недели станет началом зимней погоды.