Сегодня утром в селе Кулунда на Алтае произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС Алтайского края.

По данным спасателей, взрыв произошел в 5:00 по Мск. Восемь человек смогли самостоятельно выйти из дома, еще пятерых – эвакуировали.

Как рассказали в региональном управлении СК, пострадали 14 человек, их состояние оценивается медиками как легкое. Погиб по меньшей мере один человек.

Возбуждено уголовное дело. Ситуацию на личный контроль взял губернатор региона Виктор Томенко.