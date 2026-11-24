Врач-гастроэнтеролог Елена Волохова в беседе с «Время Н» рассказала, что можно предпринять для профилактики заболеваний ЖКТ.

По ее словам, напрямую на работе желудка и кишечника отражается рацион. Для правильной работы пищеварительной системы врач советует употреблять больше овощей, фруктов, цельнозерновых круп и бобовых. Кроме того, стоит ограничить трансжиры, которые содержатся промышленной выпечке и фастфуде – они ухудшают обмен веществ и повышают риск воспаления.

«Отказ от полуфабрикатов и ультрапереработанных продуктов также важен: в них много соли, сахара, консервантов и усилителей вкуса, создающих дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Сбалансированное питание – не временная диета, а устойчивый подход к здоровью», – отметила Волохова.

Злоупотребление алкоголем также раздражает слизистую желудка и негативно влияет на печень. Спиртное – одна из частых причин острого панкреатита и панкреонекроза, при котором происходит гибель тканей поджелудочной железы.

«Безопасной дозы алкоголя не существует: чем меньше его в жизни человека, тем ниже вероятность осложнений», – сказала врач.

Также важно регулярно проходить медобследования. Например, вовремя вылеченное инфицирование бактериями Helicobacter pylori снизит вероятность гастрита, язвы и рака желудка. А вовремя выявленные факторы риска позволят предотвратить рак кишечника.

К врачу следует обратиться при дискомфорте, боли, тошноте, изменении аппетита или стула, добавляет гастроэнтеролог. При наличии факторов риска специалист направит на дополнительные обследования.