Двое жителей Закамья за деньги изготавливали через должностных лиц сертификаты о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ, которые затем передавали мигрантам.

Как сообщили «Татар-информу» в УФСБ России по РТ, благодаря такой схеме более 30 иностранцев получили право на законное пребывание в РФ. Вскоре об афере стало известно ФСБ, мужчин задержали.

Возбуждено уголовное дело, задержанных взяли под стражу. Расследование дела продолжается.