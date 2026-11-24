С 1 декабря 2026 года в России вступит в силу новый государственный стандарт на мед, который позволит усилить противодействие фальсификации. Об этом рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Алтухов.

По его словам, введение единого стандарта – важный шаг в борьбе с подделками. Новый ГОСТ устанавливает единые правила проверки: признаком фальсификата считается наличие в продукте семи и более процентов сахаров из растений типа С-4, к которым относятся кукуруза и сахарный тростник.

Алтухов отметил, что ситуация на рынке уже улучшается. Согласно данным Роскачества, за два года доля торговых марок меда с признаками добавления сиропа снизилась с 75% до 19%. По мнению депутата, таких результатов удалось добиться благодаря изменениям в законодательстве и работе с производителями.