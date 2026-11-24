Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В московском отеле «Метрополь» состоялась церемония VOICE MAN AWARDS 2026. Среди приглашенных гостей была заслуженная артистка России, уроженка Татарстана Алсу Абрамова (Алсу).

Говоря о критериях, по которым музыкальные исполнители заслуживают наград, Алсу перечислила несколько возможных оснований. Это может быть широкая известность, популярные композиции, значимые перемены в творческой деятельности или памятная дата. При этом артистка подчеркнула, что за каждой номинацией должно стоять определенное достижение.

Рассуждая о качествах, которые ценит в мужчинах, певица поставила на первое место характер. По ее мнению, привлекательная внешность имеет значение, однако гораздо важнее личностные качества человека. Идеальный спутник, считает Алсу, должен держать слово, отвечать за свои действия, признавать собственные промахи и уметь извиняться. К числу наиболее ценных черт она также отнесла доброту, искренность, щедрость и интеллект, пишет ОСН.

Главным примером мужчины для себя артистка назвала своего отца – Ралифа Сафина. Алсу призналась, что найти человека, который мог бы сравниться с ним по достоинствам, будет крайне сложно.