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Российские пенсионеры могут не платить налог на имущество за одну квартиру, один жилой дом и один гараж или машино-место. Кроме того, им положен вычет при расчете земельного налога. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Амир Хамитов.

Если у пенсионера несколько объектов одного вида, льгота распространяется только на один из них. При расчете земельного налога из площади участка вычитают шесть соток – налог начисляют только на оставшуюся территорию.

Льготы по транспортному налогу зависят от региона: условия и размер послаблений устанавливают местные власти.

Хамитов также напомнил, что пенсии не облагаются НДФЛ, однако работающие пенсионеры платят налог с зарплаты на общих основаниях. Если имущественная льгота не применяется автоматически, можно обратиться с заявлением в налоговую службу.