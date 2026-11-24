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Погодозависимая автоматика позволяет сэкономить от 10% до 30% тепловой энергии за отопительный сезон, регулируя подачу теплоносителя с учетом температуры наружного воздуха. Об этом рассказал руководитель отдела инженерных систем КТС «ПРОЕКТ» Иван Лазуткин, сообщает издание News.ru.

Специалист уточнил, что речь идет об энергопотреблении конкретных инженерных систем, а не здания в целом. Фактическая же экономия зависит от характеристик оборудования, исходного режима работы и качества настройки автоматики, подчеркнул он.

Так, отдельные инженерные решения позволяют сократить энергопотребление на 30–50%, а отказ от автоматизации может увеличить будущие расходы на эксплуатацию здания. В качестве примера Лазуткин, впрочем, привел не какое-либо решение, связанное с отоплением, а использование насосов с частотным управлением, подстраивающих производительность под фактический расход воды.

Вместе с тем будущие расходы собственников определяются не только энергоэффективностью оборудования, но и сложностью его обслуживания. В частности, эксплуатируемые кровли и террасы требуют систем водоотведения и обогрева, а обслуживание инженерных узлов под декоративной отделкой иногда предполагает ее демонтаж.

Дополнительные затраты могут быть обусловлены и применением цифровых систем с закрытыми протоколами, которые требуют регулярной оплаты лицензий и обслуживания у ограниченного круга подрядчиков. Зависит стоимость эксплуатации также от класса и масштаба жилого комплекса, акцентировал эксперт.