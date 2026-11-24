В октябре 2026 года средний размер выданных автокредитов в России увеличился на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1,67 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший рост среднего чека зафиксирован в Республике Татарстан (+19,4%), а также в Саратовской (+18,5%), Чувашской (+17,6%) и Удмуртской (+17,3%) республиках. При этом самый большой средний размер кредита в абсолютном выражении отмечен в Москве (2,14 млн рублей).

По данным НБКИ, по сравнению с сентябрем показатель вырос на 5,1% (с 1,59 млн рублей). В ведомстве пояснили, что динамика фиксируется на фоне высоких процентных ставок и умеренного спроса.

«Последний год средний чек выданных автокредитов умеренно растет. Такая динамика фиксируется на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты из-за все еще достаточно высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили», – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.