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Ру Тат
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Официальная хроника
8 февраля 2023  17:10

Минниханов и основатель авиакомпании Nordwind обсудили шаги по развитию маршрутной сети

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Минниханов и основатель авиакомпании Nordwind обсудили шаги по развитию маршрутной сети
Фото: пресс-служба Президента РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с основателем авиакомпании «Северный Ветер» (Nordwind) Рамазаном Акпынаром. Встреча прошла в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба руководителя республики. 

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области туризма, а также шаги по совместному развитию маршрутной сети – в рамках подписанного в 2022 году соглашения по стратегическому партнерству между Nordwind и международным аэропортом «Казань».

Минниханов отметил, что республика открыта к сотрудничеству.

#Рустам Минниханов
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