Минниханов и основатель авиакомпании Nordwind обсудили шаги по развитию маршрутной сети

Фото: пресс-служба Президента РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с основателем авиакомпании «Северный Ветер» (Nordwind) Рамазаном Акпынаром. Встреча прошла в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области туризма, а также шаги по совместному развитию маршрутной сети – в рамках подписанного в 2022 году соглашения по стратегическому партнерству между Nordwind и международным аэропортом «Казань».

Минниханов отметил, что республика открыта к сотрудничеству.