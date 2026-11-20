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Казань оказалась в числе четырех российских мегаполисов, где снимать однокомнатную квартиру выгоднее, чем покупать. К ноябрю 2026 года индекс соотношения стоимости жилья и годовой аренды в городе достиг 20,9. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на расчеты федерального агентства недвижимости «Этажи».

Средняя стоимость однокомнатной квартиры площадью 37 кв. м в Казани составляет 8,2 млн рублей, а аренда аналогичного жилья обходится в 32,9 тыс. рублей в месяц.

Помимо Казани, в список городов, где выгоднее снимать жилье, вошли Санкт-Петербург (индекс 20,8), Нижний Новгород (20,1) и Москва (20). Все они отличаются наиболее высокой стоимостью квартир среди российских миллионников.

По данным исследования, к ноябрю 2026 года покупать вторичное жилье выгоднее аренды только в двух мегаполисах – Новосибирске и Красноярске. Еще в десяти городах соотношение стоимости покупки и аренды оказалось в промежуточной зоне, где нельзя однозначно рекомендовать один из вариантов.

Как пояснил ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов, изменения связаны прежде всего с ростом предложения на рынке аренды и усилением конкуренции между собственниками. На этом фоне арендные ставки снижаются, тогда как вторичное жилье продолжает дорожать.

Полгода назад покупка квартиры была выгоднее аренды в семи из 16 российских мегаполисов. К ноябрю 2026 года таких городов осталось два.