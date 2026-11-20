Президент России Владимир Путин присудил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу госпремию за достижения в гуманитарной деятельности. Соответствующий указ опубликован на портале официальных правовых актов РФ.

«Присудить Государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2026 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу», – говорится в документе.