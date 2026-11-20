Сегодня в Верховном суде РТ рассмотрели апелляцию на избрание меры пресечения владелице турагентства «Белка Летяга» Елене Макарчук – она пыталась обжаловать решение Вахитовского районного суда об аресте. Об этом «Татар-информу» сообщил адвокат обвиняемой Владимир Гусев.

Суд оставил ранее избранную меру без изменения, рассказал защитник.

«Татар-информ» рассказывал о том, что 3 ноября суд отправил Елену Макарчук в СИЗО. По версии следствия, под предлогом продажи туристических путевок она похитила у 67 клиентов свыше 19 млн рублей.

«У Елены Макарчук отсутствует постоянная регистрация на территории России, и это явилось одним из оснований для заключения ее под стражу. Дело было возбуждено еще в мае и до октября, пока она не была арестована, она приносила документы, общалась со следователем, возвращала деньги своим клиентам. Клиентов тоже опрашивали, и они говорили, что она им все вернула. Следователь запрашивал реестр с указанием информации о том, кому и сколько вернули, сколько осталось вернуть. То есть поводов думать, что она убежит, не было», – объяснил адвокат.

Все это время Елена Макарчук продолжала работать и из тех средств, что ей удавалось заработать, выплачивала деньги клиентам, чей отдых по ее вине не состоялся.

«В 2014 году Макарчук переехала из Горловки, в настоящее время она является гражданкой России. При отсутствии прописки избрать другую меру пресечения у нас невозможно. Место пребывания при избрании домашнего ареста – это место регистрации. Также не может быть избрана подписка о невыезде», – добавил Владимир Гусев.

Регистрация у нее была просрочена еще в мае, но, как рассказала Макарчук своему адвокату, она попросту забыла об этом.

«Именно в тот период у нее начались проблемы, появились негативные отзывы в социальных сетях, хотя она очень гордится, что проработала в этой отрасли 12 лет. У любого человека будет стресс, если у него проблемы на работе и, видимо, так получилось, что она забыла продлить регистрацию», – подчеркнул он.

Адвокат отметил, что Елена Макарчук вернула практически всю сумму, которую задолжала своим туристам.

«Осталось около миллиона и примерно три-четыре клиента, кому нужно вернуть деньги. То есть из 19 миллионов рублей возвращены 18. Следствие считает, что потерпевших 67 человек – это те люди, которые изначально написали заявление на мою подзащитную, но все они были заново опрошены и большинство сказали, что деньги им вернули и претензий они не имеют», – рассказал Владимир Гусев.