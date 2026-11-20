В Челнах фирма взяла на работу бывшего сотрудника таможни и получила штраф.

Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, в октябре 2025 года экс-сотрудник Самарской таможни устроился в фирму, торговавшую автотранспортом. При этом информация о новом месте работы бывшего таможенника не направлена в его старое ведомство, что нарушает закон о противодействии коррупции.

Прокуратура провела проверку, ее материалы направили в мировой суд в Челнах, который постановил оштрафовать фирму на 100 тыс. рублей, а одного из руководителей – на 20 тыс. рублей.