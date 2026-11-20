Певица Елена Jaya и казанская исполнительница Гульназ Шакирова, выступающая под псевдонимом Дышать, представили совместную песню и клип «Казан». Премьера состоялась 13 ноября. Композиция на русском и татарском языках посвящена дружбе двух народов.

Работа стала частью музыкального проекта «Музыка народов», в рамках которого Елена Jaya путешествует по регионам России и создает песни, отражающие культурное наследие разных народов. Ранее в цикле вышли композиции, посвященные Алтаю, Ростову-на-Дону, Бурятии и Якутии.

Сюжет клипа «Казан» построен вокруг застолья на татаро-русской свадьбе. Через образы жениха и невесты, праздничные блюда, танцы и свадебные традиции авторы показали особенности двух культур и их единство.

«В этой песне мы хотели рассказать о многолетней совместной дружбе между татарами и русскими. О взаимном и глубоком погружении в культуры друг друга. И решили показать это через застолье на татаро-русской свадьбе. Не зря песня называется „Казан“ – у татар это символ дружбы, гостеприимства, домашнего уюта и тепла», – рассказала Елена Jaya.

По словам певицы, создатели стремились показать, что различия в традициях не разделяют людей, а объединяют их.

Посмотреть клип «Казан» можно по ссылке.