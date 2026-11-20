Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанское моторостроительное производственное объединение (КМПО) в честь 95-летия со дня основания завода. Визит состоялся в рамках торжественного мероприятия, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

По прибытии на предприятие глава республики ознакомился с экспозицией музея КМПО, где представлены образцы двигателей разных лет и материалы о легендарных конструкторах.

На торжественном собрании Рустам Минниханов подчеркнул, что 95-летняя история завода неразрывно связана со знаковыми страницами развития Татарстана. За большой вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне предприятию присвоено почетное звание «Предприятие трудовой доблести».

«Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам производства за самоотверженный многолетний труд. Благодаря вашему профессионализму и трудолюбию удалось вырастить новые поколения специалистов», – сказал Рустам Минниханов.

Глава республики отметил, что в суровые 90-е годы ключевую роль в сохранении завода сыграл первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Сегодня на предприятии трудятся 2,8 тысячи человек, ежегодно выпускается порядка 100 авиационных и газотурбинных двигателей.

«Уверен, при поддержке коллектива завод справится с непростыми задачами по дальнейшему развитию», – добавил Раис Татарстана.

В завершение визита Рустам Минниханов вручил государственные награды лучшим производственникам предприятия.

КМПО основано в 1931 году. В годы войны завод выпустил более 15 тысяч двигателей для самолетов Пе-2 и Як-3. В настоящее время двигатели предприятия обеспечивают около 30% газотранспортных потоков страны.

В послевоенное время завод освоил производство реактивных двигателей. Самолеты с казанскими двигателями перевозили до половины всех пассажиров.

В начале 80-х годов в стране остро встал вопрос по обеспечению строящегося магистрального газопровода Уренгой - Помары - Ужгород газоперекачивающими агрегатами с приводом авиационного типа. В 1982 году на КМПО началось их производство. Сегодня двигатели предприятия обеспечивают около 30% газотранспортных потоков страны. Более 200 газоперекачивающих агрегатов работают по всей России.