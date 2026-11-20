Певица Диля Нигматуллина записала видео в соцсетях на очень тяжелую для себя и семьи тему, в котором откровенно рассказала о состоянии здоровья своего отца. Артистка пояснила, что после каждой публикации постов с родителем ей поступают сотни сообщений с вопросами, поэтому она решила внести ясность.

«Когда я говорю об этом, слезы наворачиваются на глаза. Вы спрашиваете, что случилось с отцом, хотя я уже два года рассказываю об этом», – говорит певица.

По словам артистки, два года назад ее отец перенес онкологию – у него обнаружили опухоль прямой кишки. Операция прошла очень тяжело, к тому же у мужчины были и другие заболевания. Отец перенес три операции подряд. Это был очень сложный период для семьи.

«Онкологию мы, кажется, победили, в этом плане состояние отца стабильное. Однако операции не прошли бесследно, у него начала плохо работать голова. Память отца и так ухудшалась в последние годы. Мы не придавали этому большого значения, списывая на возраст. Сейчас же состояние отца ухудшилось еще больше», – поделилась артистка.

Диля отметила, что многие подписчики с нетерпением ждут сторис с отцом и любят смотреть на него.

«Он действительно очень добрый человек, мы его очень любим. Но нужно признать реальность – состояние отца непростое, и мы ничего не можем изменить. Деменция – это заболевание, которое не поддается лечению. Я боюсь даже подумать, каким станет отец еще через год», – призналась певица.

Артистка добавила, что они с братом делают все возможное, чтобы жизнь отца была максимально комфортной.

«Папа живет в деревне, в доме, который построил сам, как он и хотел. За ним ухаживает сиделка. Финансово нам тяжело, но мы с братом делаем все, чтобы отец провел оставшиеся годы в комфортных условиях», – сказала Диля Нигматуллина.

В завершение певица попросила подписчиков не оставлять злых комментариев под этим постом.