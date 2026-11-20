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Размер республиканской премии в области науки «Научный прорыв. Фәнни алга китеш» увеличат с 500 тыс. до 1 млн рублей. Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Документ опубликован на официальном сайте руководителя республики.

Согласно указу, в 2027 и 2028 годах один раз в год будут присуждать по пять премий.

Премию учредили в 2025 году для поддержки ученых, популяризации научных исследований и привлечения молодежи в науку. Первых лауреатов наградили в феврале того же года.