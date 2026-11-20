ВС России нанесли массированный удар по целям в восьми областях Украины. Использовались БПЛА, а также ракеты наземного, морского и воздушного базирования, сообщает Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, в Киеве и Киевской области поражен завод порошковой металлургии в Броварах, производивший твердое топливо для ракет FP-9. Повреждения также получили предприятия по сборке ударных БПЛА и крылатых ракет FP-7 «Фламинго», а также автомобильные и ж/д мосты, используемые для перевозки вооружения ВСУ.

Удары нанесли по электроподстанциям, питавшим местные военные объекты, в Днепропетровской и Черниговской областях. В Ивано-Франковской области поражена тепловая электростанция «Бурштынская», выполнявшая аналогичную функцию.

Во Львовской области поражен «Львовский авиационный завод "ЛДАРЗ"», производивший ударные БПЛА, ракеты FP-9 и крылатые ракеты «Фламинго». Также в регионе выведена из строя электроподстанция ПС-750 «Западноукраинская», обеспечивавшая энергией как местные военные объекты, так и предприятия ВПК.

В Николаевской области поражен склад для хранения крылатых ракет в селе Березнеговатое, а в Одесской – мост «Затока», который использовали для транзитных перевозок грузов ВСУ.

«Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения, а также три железнодорожных локомотива в районе ж/д станции "Днепропетровск" и один локомотив в районе ж/д станции "Коростень" Житомирской области, используемые для транспортировки грузовых составов с военными грузами и грузами двойного назначения для ВСУ», – добавили в Минобороны РФ.

Ранее Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что Россия ответит на удары по Крымскому мосту и ответ будет гораздо более болезненным для Украины.