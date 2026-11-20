В Казани планируют возобновить работу родильного дома № 4, закрытого с 2024 года. Медучреждение при городской больнице № 16 намерены модернизировать и открыть к 30 августа 2027 года. Об этом на XI сессии Казанской городской Думы пятого созыва сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

По словам министра, необходимость возобновления работы роддома связана с ростом численности населения Казани. Столица республики активно развивается, в том числе за счет миграционного притока молодых жителей, которые в перспективе могут создавать семьи и планировать рождение детей.

«Мы понимаем, что население Казани интенсивно растет и в основном рост происходит за счет миграционного прироста новых жителей. Это молодые люди, которые свой репродуктивный выбор будут делать в пользу рождения ребенка. В наших планах на 2027 год – ввести в строй ранее закрытый 4-й родильный дом. Планируем к 30 августа завершить модернизацию этого объекта и открыть его для семей Казани», – заявил Абашев.

Напомним, роддом № 4 в Казани приостановил работу в феврале 2024 года из-за планового ремонта и дезинфекции. На период закрытия беременных женщин, рожениц и новорожденных перенаправили в другие медицинские учреждения города.