На 89-м году жизни скончался заслуженный работник культуры ТАССР, ветеран ГТРК «Татарстан», тележурналист и писатель Индус Сирматов. Об этом сообщает информационная служба «Вести».

Индус Сирматов родился 11 марта 1937 года, окончил Елабужский педагогический институт. С 1963 года его трудовая биография была неразрывно связана с Государственной телерадиокомпанией «Татарстан», где он прошел путь от старшего редактора до главного редактора художественных программ.

В разные годы Сирматов руководил творческо-производственным отделом «Фикер», работал редактором и ведущим, оставаясь сотрудником телерадиокомпании до последних дней.

За свой вклад в развитие культуры он был удостоен премии имени Х. Ямашева в 1991 году, а в 1986 году награжден Почетной грамотой ТАССР.