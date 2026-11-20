Трибунал над последователями нацизма неизбежен и должен проводиться исключительно Россией без привлечения других посредников. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Республики Крым, депутат Госсовета РК Виктор Аносов.

Депутат сослался на опыт Нюрнбергского процесса, напомнив, что тогда многим преступникам удалось избежать полноценного наказания: ряду лиц сократили сроки, кого-то помиловали, а впоследствии некоторые продолжили работу на Германию или покинули страну. Аносов подчеркнул, что пример Нюрнберга показал множество попыток сокрытия преступлений.

Парламентарий настаивает на том, что будущий суд должен быть открытым и показательным, в том числе для тех, кто сегодня спонсирует и продвигает подобные идеологии.