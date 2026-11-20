Мэр Казани Ильсур Метшин поддержал проект Казанского ГМУ по созданию «Медицинского квартала». Проект реализуется совместно с Институтом развития городов Татарстана по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. Об этом на XI сессии Казанской городской Думы пятого созыва рассказал ректор медуниверситета Айрат Фаррахов.

«Символично, что будущее этой уникальной территории обсуждается именно здесь (на сессии Казгордумы – прим. Т-и). У нас общая история: Дума, основанная в 1785 году, стояла у истоков формирования клинических баз университета. По ее решениям открывались Александровская, Адмиралтейская и Шамовская больницы, а в 1889 году была выделена земля под знаменитые «Новые клиники» в районе Арского поля. Сегодня мы возрождаем этот союз города и науки, но уже в формате современной городской экосистемы», – отметил Фаррахов.

По его словам, сейчас идет разработка архитектурной концепции будущего квартала. Впереди – проектирование мастер-плана, создание пешеходных маршрутов и новых общественных пространств.

«Наш главный принцип – "развитие через сохранение". Мы сбережем наследие Казанской медицинской школы, создав при этом комфортную среду для врачей, ученых, студентов и всех жителей Казани», – подчеркнул Айрат Фаррахов.

Напомним, ранее ректор КГМУ упоминал о планах открытия в Казани «Медицинской долины» к 2034 году на своей первой встрече с журналистами. Речь идет о квартале в пределах улиц Бутлерова, Толстого, Щапова и Курашова, где сосредоточены здания вуза, Республиканский кожвендиспансер и исторические клиники – Вишневского, Груздева, Меньшикова.

«В отличие от мировых университетов, у нас нет кампусов в прямом понимании – все встроено в город, отгорожено заборами и шлагбаумами. Я предлагаю убрать барьеры и сделать эту территорию открытой для горожан, туристов и студентов», – объяснял Фаррахов.

По его замыслу, здесь должны появиться технопарки, пространства для молодежи, кафе.