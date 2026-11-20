Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На XI сессии Казанской городской Думы пятого созыва депутаты одобрили увеличение доходной и расходной частей бюджета города на 2026 год на 1,7 млрд рублей. С учетом внесенных изменений доходы Казани составят 66,6 млрд рублей, расходы – 71 млрд рублей. При этом дефицит бюджета останется на прежнем уровне – 4,4 млрд рублей.

Корректировка бюджета связана с поступлением дополнительных средств из республиканской казны и увеличением неналоговых доходов. Так, Татарстан выделит Казани финансовую помощь в размере 1,32 млрд рублей, еще 398,9 млн рублей поступят за счет неналоговых источников.

Большую часть республиканского финансирования – 1,1 млрд рублей – направят на переселение жителей из аварийного жилья. Еще 202,1 млн рублей предусмотрены на уплату налога на имущество организаций.

Дополнительные неналоговые доходы распределят преимущественно на выплату заработной платы сотрудникам муниципальных учреждений. На эти цели направят 380 млн рублей. Оставшиеся 18,9 млн рублей предусмотрены на приобретение новогодних подарков для детей.