В дневном лагере сети школ робототехники и программирования «Технокласс» провели внеплановую проверку, по итогам которой обнаружилось 13 санитарных нарушений.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ, лагерь уже попадал в поле зрения специалистов – он не был внесен в специальный реестр, отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение, а в августе житель одного из домов рядом с учреждением жаловался на сильный шум. Тогда проверку провести не удалось, поскольку смена на момент обращения уже закончилась.

Узнав из открытых источников о новой смене с 29 октября по 6 ноября, специалисты выехали на место и обнаружили, что в помещениях не проводилась ежедневная влажная уборка, посуду мыли в умывальнике для рук без использования дезинфицирующих средств, а один из педагогов не имел документов о прохождении медосмотра и вакцинации. Кроме того, готовые блюда, которыми кормили детей, не имели никакой маркировки, а компот был домашнего приготовления.

Материалы проверки передали в суд, который постановил закрыть лагерь на 20 суток.