Об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов и целенаправленно изолируют жертву от родственников, друзей и других лиц, способных помешать реализации преступной схемы, рассказали РБК эксперты банка ВТБ.

Преступники применяют различные сценарии и многоходовые комбинации, однако общая логика остается неизменной: обострить проблему, предложить «решение» и подвести человека к передаче денежных средств в условиях строгой конфиденциальности.

В банке выделили пять этапов, посредством которых злоумышленники добиваются изоляции жертвы.

«Конфиденциальность». Звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов и запрещает рассказывать кому-либо о разговоре: «дело» якобы секретное, а иначе человек «сорвет операцию и станет фигурантом».

«Не кладите трубку». Жертву просят оставаться на линии, «пока идет проверка». Разговор растягивают, переключают между «следователем», «сотрудником банка» и «представителем службы безопасности». У каждого новый голос, подтверждающий «легенду».

«Рядом никого быть не должно». Мошенники убеждают, что родственники могут быть причастны к «делу» или находиться под подозрением, и просят ничего не сообщать, например, супругу. Одновременно отговаривают обращаться в отделение банка, ссылаясь на возможный сговор сотрудников с мошенниками.

Поддельный «реквизит». В ход идут удостоверения в мессенджерах, «постановления» с печатями и ссылки на фальшивые сайты ведомств. Они должны заменить жертве реальных людей: вместо консультации в банке – «официальный документ», вместо совета близкого – «предписание следователя».

«Безопасный счет». Человека, отрезанного от всех, кроме мошенника, убеждают перевести деньги на «защищенный счет», который якобы откроет сотрудник банка.

Эксперты напоминают о важности замечать признаки мошенничества – фраза «никому не говорите» должна насторожить. Услышав ее, следует прервать разговор и позвонить близкому человеку. Настоящие сотрудники госорганов или банков никогда не просят сообщать коды из СМС или переводить на «безопасные» счета, напомнил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

29 октября МВД предупредило о звонках от лжесотрудников банков, которые угрожают заблокировать переводы через Систему быстрых платежей. Под предлогом проверки подозрительных операций злоумышленники требуют назвать код из СМС или установить приложение. В действительности программа дает преступникам удаленный доступ к устройству и позволяет похитить деньги.

Еще одну схему описали в Т-банке 28 октября. Мошенники убеждают человека, что его телефон прослушивают, и предлагают набрать команду *#62#. Появившийся на экране незнакомый номер они выдают за доказательство перехвата звонков и сообщений. Затем жертву убеждают закрыть вклады, оформить кредиты и передать наличные курьеру для размещения на «безопасном счете».

Телефонное мошенничество остается одной из наиболее распространенных форм финансовых преступлений, причем ключевую роль в таких схемах играет социальная инженерия. По данным Банка России, в 2025 году регулятор направил операторам связи 69 091 номер телефона, использовавшийся злоумышленниками для хищения денег.

Власти также усиливают защиту граждан: с марта 2025 года россияне могут устанавливать самозапрет на оформление потребительских кредитов, а с сентября действует обязательный период охлаждения при выдаче крупных займов.