Фото: ФСО «Динамо» РТ

На XXI Всероссийском турнире по волейболу на Кубок министра внутренних дел по Республике Татарстан среди ветеранов правоохранительных органов, памяти генерал-лейтенанта милиции Салиха Япеева, определился победитель.

Соревнования завершились в Казани.

В игре за бронзовые медали динамовцы Самары обыграли одноклубников из «Динамо-32» ФСИН России — 2:1.

В финальном матче на площадке сошлись динамовцы Татарстана и Свердловской области. В напряженном и упорном поединке верх взяли хозяева площадки — 2:0.

Победный трофей в 15-й раз завоевала команда «Динамо-Татарстан».

За всю историю проведения волейбольного турнира дважды трофеем владели динамовцы Самарской области, по одному разу титул чемпионов завоевывали команды Оренбургской области, ФСБ России («Отдушина»), «Динамо» (Набережные Челны) и «Динамо» Пермского края.

Вечером в МКСК «Казань» состоится церемония награждения победителей, призеров и участников турнира, а также лучших волейболистов в отдельных номинациях.