Кабинет Министров Татарстана утвердит порядок взаимодействия органов власти с информационными системами на основе искусственного интеллекта. Проект соответствующего постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ разработан во исполнение требований ФСТЭК России по защите данных. Руководители министерств и ведомств обязаны до 10 декабря 2026 года издать локальные акты, организующие защиту информации и регламентирующие использование ИИ-сервисов. Копии документов необходимо направить в Минцифры РТ до 15 декабря 2026 года.

Согласно проекту, итоговое решение всегда принимает сотрудник, а использование нейросетей не освобождает от персональной ответственности. Работникам запрещено применять зарубежные ИИ-сервисы на служебных устройствах. Перед использованием результатов работы нейросетей госслужащие обязаны проверять их фактическую достоверность по официальным источникам.

В организациях будет вестись реестр ИИ-агентов. На одного сотрудника согласно штатному расписанию может быть назначено не более двух таких агентов. Ежегодно до 31 декабря ведомства должны направлять сводные данные в Минцифры РТ.