Заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева рассказала о том, что было сделано по линии ведомства для улучшения качества медобслуживания военнослужащих, в том числе на передовой.

По ее словам, уже приведены в современное состояние восемь госпиталей, каждый из которых имеет 1500 коек. Также ведомство добилось ускоренного производства протезов – теперь их производят всего за несколько недель. Важно и то, что работает «Витрина данных» – 70% мер поддержки подтверждаются без документов, а время прохождения медкомиссии сократилось вдвое.

Большое внимание уделяется и потребностям бойцов на передовой. Так, к концу 2026 года для эффективной эвакуации раненых начали активно использовать роботов, а за четыре года более чем вдвое расширился состав аптечки первой помощи – с 12 до 27 элементов. Кроме того, освоено производство сухой плазмы – препарат помогает быстро восполнить кровопотерю, не требует особых условий хранения и доставляется бойцам при помощи дронов.

Ранее Анна Цивилева отмечала, что Татарстан – один из ведущих регионов страны по реализации социальных проектов по поддержке участников СВО и их близких. В республике уже работает специальный сайт «Забота о СВОих», ресурсом которого пользуются даже жители других регионов.



