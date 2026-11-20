Авторы публичных каналов в мессенджере MAX получили возможность делиться публикациями в историях. Новая функция позволяет перенаправлять подписчиков к исходному посту, сообщили в пресс-службе платформы.

Пока функция доступна владельцам устройств на Android. Чтобы поделиться публикацией, необходимо открыть пост в канале, нажать кнопку «Поделиться» и выбрать пункт «Репост в историю». При желании можно изменить исходное оформление репоста.

Ранее авторам каналов в MAX стали доступны опросы, прямые трансляции, отложенный постинг и возможность выбирать профиль для ответов в комментариях.

Количество публичных и приватных каналов в мессенджере превысило 18 млн, а их совокупная аудитория достигла 646 млн подписчиков.