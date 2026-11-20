Фото: пресс-служба «Татнефти»

В Альметьевской районной многопрофильной больнице установили новый МРТ с напряженностью магнитного поля 3 Тесла, сообщила газета «Нефтяные вести». Современное оборудование, приобретенное «Татнефтью», позволит получать более детальные изображения внутренних органов и тканей, выявлять даже незначительные патологические изменения и повышать точность диагностики.

«Новый аппарат позволяет видеть кровеносные сосуды, нервные волокна и пути, выявлять новообразования, а также мельчайшие повреждения, в том числе менисков, связок, сухожилий. Например, при обследовании головного мозга мы можем более подробно изучить гипофиз и другие небольшие структуры», – рассказал заведующий рентгеновским отделением АРМБ, врач-рентгенолог Марс Зиганшин.

Эти данные помогут врачам точнее определять характер патологических изменений и выбирать дальнейшую тактику лечения. А в ряде случаев это избавляет пациентов от необходимости проходить повторные обследования.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Кроме того, новый аппарат более энергоэффективен, перед более старыми образцами, а также комфортабелен для пациентов, которым трудно сохранять неподвижность во время процедуры. А при необходимости специалисты могут использовать ускоренные протоколы исследования.

Еще одна особенность организации работы – интеграция томографа в единую информационную систему больницы. Результаты сохраняются в общей базе данных, поэтому лечащие врачи могут просматривать снимки непосредственно со своих рабочих мест. Это облегчает взаимодействие между отделениями и позволяет оперативнее принимать решения о дальнейшей тактике лечения.

Оснащение больницы новым томографом – продолжение масштабной работы «Татнефти» по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения юго-востока Татарстана. Подобные вложения имеют долгосрочное значение: они создают условия для развития медицинских технологий, помогают специалистам эффективнее решать профессиональные задачи, а жителям региона – получать необходимую помощь рядом с домом.