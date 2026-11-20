Для большинства российских семей гаджеты стали частью обыденной жизни. По данным исследования* «Лаборатории Касперского», 70% родителей проводят досуг с детьми, используя цифровые устройства. О том, как эффективно выстраивать культуру кибербезопасности с раннего возраста, эксперты рассказали на конференции Kaspersky CyberSecurity Weekend 2026 в Ташкенте.

На первом месте в цифровом досуге родителей и детей – просмотр фильмов, сериалов и мультфильмов. Так проводят время 81% семей. 50% взрослых играют с детьми в видеоигры, 47% вместе смотрят развлекательные шоу.

Больше половины взрослых – 56% – используют гаджеты для поощрения или наказания, и большинство из них считают такой подход эффективным.

Дети стали чаще заводить страницы в соцсетях или на видеоплатформах. Сегодня они есть у восьми из десяти детей – годом ранее личные страницы имели семь из десяти детей.

Среди школьников с 6 до 10 лет аккаунты есть у 62%, а среди подростков с 15 до 17 лет – у 96%. Четверо из десяти детей публикуют в соцсетях фото с открытым лицом, а двое из десяти оставляют свой профиль доступным для всех.

«Смартфоны, планшеты и умные игрушки могут сближать родителей и детей – это естественная часть современной семейной жизни. Но чем больше времени ребенок проводит в цифровой среде, тем актуальнее разговор о безопасном поведении в сети. И вести его стоит предметно: не ограничиваться фразой „будь осторожен", а вместе разбираться в настройках приватности и правилах публикации личных данных. Кроме того, важно обсуждать, как вести себя в непредвиденных ситуациях – таких как сообщения от незнакомца, подозрительная ссылка или странный запрос в игре. Именно такой открытый диалог помогает сформировать в семье культуру цифровой безопасности», – объяснил руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

*Исследование «Взрослые и дети в интернете» проведено по заказу «Лаборатории Касперского» в ноябре 2025 года среди родителей и их детей школьного возраста в России. Всего опрошено 2140 человек – взрослых и детей.