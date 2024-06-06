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К Голубым озерам планируют построить новую автодорогу
К природному заказнику «Голубые озера» планируют проложить новую дорогу через лес от жилмассива Кадышево. Постановление о подготовке проекта планировки и межевания территории опубликовано в очередном выпуске электронного Сборника документов и правовых актов, появившемся на сайте мэрии Казани.
«Разрешить осуществить подготовку проекта планировки и межевания территории линейного объекта „Автомобильная дорога от ж.м. Кадышево до природного заказника „Голубые озера““», — говорится в тексте.
Проект предписано подготовить в срок до 27 октября 2025 года.
Ранее стало известно, что дорога к Голубым озерам со стороны трассы М7 «Волга» стала пешеходной – по ней к особо охраняемой природной территории регионального значения можно пройти лишь пешком или проехать на велосипеде.
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