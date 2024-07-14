«Избивать жену нельзя ни в коем случае»: хазрат о рукоприкладстве в семье

Фото: © «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов об исламе под названием «Чай с хазратом». В них имам-хатыб мечети «Ирек» Тимур хазрат Камаев комментирует по нашей просьбе то, что больше всего интересует сегодня верующих, и не только верующих, – вопросы простые и сложные, актуальные и вечные. Сегодня вниманию слушателей и читателей «Татар-информа» тема «Рукоприкладство в семье».

– Как следует понимать этот фрагмент в Коране: «А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте»?

– Как мы видим, в этом аяте есть градация. То есть начинать всегда надо, конечно же, с увещевания. Постараться красивым языком объяснить жене, что так делать нельзя. Вообще всегда надо разговаривать с хикметом. Если жена не понимает, тогда следующий этап – разделение спального ложа. То есть это уже должно заставить ее задуматься о том, что она делает что-то не так.

Ну а когда происходят совсем уж крайности, прибегают, как указано в аяте, к побиванию. Но здесь надо понимать, что побивание и избивание – это разные вещи.

– Если здесь имеется в виду какое-то символическое, безболезненное побивание, то каким оно должно быть? Пощечина, шлепок, щипок?

– Побивание – это то, что не должно приводить к травмированию. Жена через это просто должна понять, что она делает что-то не так. Например, есть такая вещь, как мисвак, это маленькая палочка [для чистки зубов]. Можно жену аккуратно пару раз им ударить – движением руки от локтя, а не от плеча.

Есть хадис, где Пророк (с.а.в.) говорит: увещевайте ребенка, пусть он с семи лет начинает читать намаз, но если в девять не читает, то побивайте его. Здесь то же самое, это не избиение до синяков. Смысл побивания не в том, чтобы нанести увечья или оставить синяки, а в том, чтобы аккуратно дать понять: «Остановись, ты делаешь неправильно». Дать понять, что муж недоволен, что он уже дошел до того, что поднимает руку. Но, повторю, речь не об избиении, которое не разрешено в исламе ни в какой из его форм.

– Что ждет в Судный день мусульманина, регулярно избивающего жену?

– Если он именно избивает, это уже зульм (несправедливость, угнетение, жестокость, притеснение, насилие, – прим. Т-и), нарушение прав жены. За это будет наказание в Судный день, он будет отвечать перед женой. Если у него будут награды, он отдаст их ей за то, что совершил. Если наград у него не будет, заберет на себя ее грехи.

– Что делать мусульманину, если его супруга бьет или морально истязает общего ребенка? Можно ли остановить ее собственным рукоприкладством?

– Избиение ребенка тоже зульм. Делать этого нельзя, даже матери ребенка. Здесь, конечно же, муж должен принять меры. Как мы и говорили, сначала поговорить, объяснить. Но если вы видите это в процессе, то, конечно, не надо стоять и смотреть, как жена избивает ребенка, надо схватить ее, остановить.

– Может ли жена ударить мужа?

– Это тоже будет зульм. Тем более что это заденет еще и чувства мужа как такового. В общем, ни муж не должен избивать жену, ни жена мужа.

– Можно ли ударить жену «по делу», то есть когда она «заслужила»? Например, грубо вела себя с родственниками мужа, пила, изменяла?

– В этом случае вообще надо задуматься: стоит ли жить с такой женой? Тут одними ударами не поможешь, надо принимать какие-то кардинальные меры.

– Вообще есть ли такой момент, когда прямо рекомендуется ударить жену?

– Прямого указания – «а вот тогда нужно ее ударить» – вы нигде не увидите. Все случаи индивидуальные. Как и говорится в аяте, надо последовательно принимать все меры.

Вообще мы всегда за то, чтобы сохранить семью. То есть когда к нам обращаются с такими вопросами, мы стараемся максимально сделать так, чтобы пара сохранилась, потому что это основная ячейка нашего общества.

Но когда дошло до крайностей, надо рассматривать каждую ситуацию отдельно. И всегда разговаривать с обеими сторонами. Нельзя так: пришел один, на эмоциях рассказал, как его супруг нехорошо поступает. Когда зовешь супруга и они сидят вместе, все оказывается по-другому. И жена, оказывается, просто преувеличила то, что произошло. Например, муж не избил ее, а схватил за руку и сказал — перестань так делать.

«Начинать всегда надо, конечно же, с увещевания. Постараться красивым языком объяснить жене, что так делать нельзя. Вообще всегда надо разговаривать с хикметом» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Что делать мусульманину, если он ударил супругу, поддавшись эмоциям, а потом жалеет об этом? Должна ли жена прощать такое? Или «если это случилось однажды, то будет повторяться и потом» и надо расставаться?

– Так как Аллах – Гафуру-р-Рахим, то есть прощающий, то нам тоже следует прощать друг друга. Это все-таки путь в исламе, надо всегда уметь прощать. И, опять-таки, каждая ситуация индивидуальна. Что случилось, как ударил, что там произошло — все это тоже надо смотреть. Но если жена простит, для нее это будет благом. Если ее семья сохранится и в дальнейшем, если у них будет хорошая жизнь, то, конечно, для нее будет хайром, наилучшим путем простить своего мужа и дальше красиво жить.

Если же это продолжается, надо задуматься, как быть дальше. И все-таки обратиться либо к хазрату, либо к кадыю, шариатскому судье. Эти вопросы разбираются. Не следует оставлять их на самотек. Когда муж постоянно избивает, это ненормально. Единственное, при обращении к хазрату или кадыю необходимо все-таки, чтобы присутствовали оба супруга, потому что для вынесения справедливого вердикта надо выслушать обе стороны.

Но если это крайний случай, связанный с избиением, нанесением увечий, конечно, можно обратиться и в соответствующие органы.

«Часто мусульманская женщина в платке представляется угнетенным человеком, у которого нет никаких прав. Это полнейшее заблуждение и очернение религии ислам» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Самые нелепые заблуждения о битье жены, которые вы слышали.

– К сожалению, Европа своими фильмами и своими убеждениями навязала такое мнение, что мусульмане угнетают своих жен, избивают их. Часто мусульманская женщина в платке представляется угнетенным человеком, у которого нет никаких прав. Это полнейшее заблуждение и очернение религии ислам.

Первыми людьми, давшими права девушкам и женщинам, были мусульмане. Права им дал исламский шариат. Также мы не заставляем своих жен носить платки, это предписание Аллаха, которое они сами выполняют. Сами, желая этого и подчиняясь Аллаху, покрываются и подобающе одеваются.

Например, моя жена была в платке и до того, как мы поженились, это не я ее заставил. Альхамдулилла, она сама осознанно надела его.

– «Бьет – значит любит» – как вы относитесь к этой поговорке?

– Как к несоответствующей действительности. Любящий человек все-таки не должен заниматься рукоприкладством. Поэтому мужчины не должны бить своих жен ни в коем случае.

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Оставляйте в комментариях свои вопросы на тему ислама – Тимур хазрат даст на них подробные ответы, и мы опубликуем их в следующих подкастах.

Тимур хазрат Камаев – имам-хатыб казанской мечети «Ирек», Коран-хафиз.

Родился в 1993 году в Азнакаево. Окончил геологический факультет КФУ с красным дипломом по специальности «геофизика». Параллельно учился в казанском медресе «Мухаммадия». Окончил трехлетние курсы Коран-хафизов в Стамбуле.