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Экономика 31 августа 2026 14:55

Аксаков призвал не тратить ресурсы на ответные меры против санкций ЕС

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Главным ответом России на новые санкции Евросоюза должно стать развитие собственной экономики и расширение сотрудничества со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, России следует сосредоточиться на внутренних задачах – развитии экономики, удовлетворении потребительского спроса и наполнении рынка необходимыми товарами, – а не тратить время и ресурсы на ответные действия.

Аксаков считает, что западные страны продолжат вводить новые ограничения, рассчитывая таким образом нанести ущерб российской экономике. Санкционные решения создают определенные трудности, однако Россия уже адаптировалась к работе в таких условиях.

Кроме того, ограничения стимулируют поиск новых форм взаимодействия с зарубежными партнерами, прежде всего со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Депутат отметил, что новые санкции Евросоюза могут затронуть систему международных расчетов. По его мнению, с помощью таких ограничений ЕС пытается затруднить реализацию российской продукции на внешних рынках и закупку зарубежных технологий.

При этом, по словам Аксакова, Россия уже выстроила альтернативные механизмы взаиморасчетов. В случаях, когда зарубежные банки опасаются проводить операции с российской стороной из-за санкций, используются современные цифровые технологии, в том числе криптовалюты.

Кроме того, уже отлажены другие механизмы взаимодействия с зарубежными партнерами, которые продолжат развиваться. Аксаков считает, что России необходимо ускорять внедрение современных технологий, в том числе в финансовой сфере. Это позволит сохранять взаимодействие с иностранными партнерами независимо от новых санкционных ограничений.

#санкции против россии #россия и евросоюз
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