В начале осени циклон принесет в Татарстан 27-градусную жару

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На этой неделе в Татарстане ожидается повышение температурного фона под влиянием циклона, пришедшего из Северной Атлантики. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

На минувших выходных в регионе установилась сухая холодная погода с ночными заморозками в воздухе и на почве (до -1 градуса). Такие погодные условия были обусловлены господством обширного малооблачного циклона на большей части европейской территории России. Однако уже сегодня к западным районам республики должен приблизиться теплый атмосферный фронт далекого североатлантического циклона.

Уже завтра, 1 сентября, благодаря воздействию этого фронтального раздела в Татарстан придет потепление. В ночные часы температура воздуха составит от +8 до +13 градусов, в дневные – от +18 до +23 градусов. Местами вероятны кратковременные дожди.

В среду и четверг, 2 и 3 сентября, республика окажется в теплом секторе циклона. Существенных осадков не ожидается. В темное время суток температура воздуха будет равняться +7, +14 градусам, в светлое – +22, +27 градусам.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 4 и 5 сентября, в регионе сохранится теплая погода, местами – с кратковременными дождями. По ночам столбики термометров будут опускаться до +9, +14 градусов, а днем – подниматься до +20, +25 градусов.

Ранее директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова Российской академии наук, академик РАН Владимир Семенов предупредил об угрозе аномальных осадков и вызванных ими наводнений предстоящей осенью.