ЦБ допустил ключевую ставку до 15% в 2027 году при проинфляционном сценарии

Банк России в проинфляционном сценарии прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 14,5–14,6%. Такие данные содержатся в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, сообщает ТАСС.

В 2027 году ключевая ставка, согласно этому сценарию, составит 13–15%, в 2028 году – 11–12%, а в 2029 году – 8,5–9,5%.

Одновременно Центробанк ожидает, что инфляция при реализации проинфляционного сценария в 2026 году составит 6–7%. В 2027 году рост цен замедлится до 4,5–5,5%, а в 2028 и 2029 годах инфляция будет находиться на уровне 4%.

Темпы роста российской экономики при таком развитии событий останутся невысокими. По прогнозу Банка России, в 2026 году ВВП увеличится на 0–1%, в 2027 году – на 1–2%.

В 2028 году ЦБ ожидает роста ВВП на 0,5–1,5%, а в 2029 году – на 1,5–2,5%.