Главный тренинг Сергея Озерова «Менеджмент мировых корпораций» пройдет в Казани

В Казани 18 и 19 февраля пройдет тренинг бизнес-тренера мировых корпораций Сергея Озерова «Управление продажами. Менеджмент мировых корпораций»

По данным Сбербанка, средний срок жизни малого и среднего бизнеса сейчас составляет 35,3 месяца. Это всего три года. Однако есть мировые компании, такие как Philip Morris и Unilever, которые пережили множество кризисов и развиваются более 100 лет. А это значит, что достаточно перенять опыт у топов рынка, сделать так же и увеличить свой доход минимум на 30% за следующий год.

Свой опыт 18-19 февраля на тренинге «Управление продажами. Менеджмент мировых корпораций» будет как раз передавать бизнес-тренер мировых корпораций Сергей Озеров.

Его приглашают головные офисы таких компаний в Москве, как МегаФон, Газпромбанк, Банк Открытие, Банк Уралсиб, Сбербанк для обучения своих сотрудников уровня руководителей отделов продаж, директоров филиалов и офисов.

Сергей Озеров:

1) построил систему продаж кредитных карт в Citibank в аэропортах России, позднее скопированную всеми банками;

2) получил премию от компании Unilever Best Start Up (лучший запуск по Европе) на российский рынок чай Lipton Ice Tea;

3) выступал с Брайном Трейси в четырех странах мира с программой «Стратегия прорыва»: Москва, Лос Анжелес, Сан Диего, Будапешт, Уфа, Челябинск, Ереван;

4) клиенты Сергея Озерова: KPMG, Pfizer, Philip Morris, Heinz, Loreal, Citibank, Сбербанк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, МегаФон.

Что вы получите на тренинге:

1) Четыре стиля управления и инструменты территориального менеджмента для масштабирования. Узнаете, как быстро масштабироваться и как определять емкость рынка. Вы поймете, какую систему продаж выбрать для себя. С одной точкой входа или систему клоузер – фармер.

2) Восемь видов нематериальной мотивации сотрудников без увеличения ФОТа. Узнаете, как мотивировать сотрудников не только деньгами. Как не раздувать до безумных размеров фонд оплаты труда, который съедает большую часть прибыли любой компании.

3) Оргструктура и KPI каждого сотрудника для увеличения продаж. У вас появится дополнительная прибыль + 30% за счет более эффективной работы сотрудников. Вы узнаете тонкости управления сотрудниками – KPI и внедрите международные стандарты.

Организатор мероприятия – школа бизнеса АХЕ Руслана Ахметзянова, одна из лидирующих компаний по организации бизнес-мероприятий в Татарстане.

Хотите масштабировать свой бизнес и увеличить рентабельность компании?

Тогда вам осталось сделать один решающий шаг!

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