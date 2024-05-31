ГК «Садовое кольцо» начала отделку лобби ЖК Savin Family

Фото ООО «Пронто»

Высота потолков в центральном вестибюле жилого комплекса будет достигать 7,5 м.

ГК «Садовое кольцо» строит жилой комплекс бизнес-класса на территории квартала Savin City в Ново-Савиновском районе Казани. Строительство находится на финальной стадии — начались отделочные работы во входных группах и местах общего пользования. На площадке работают 202 рабочих и 2 единицы техники.

Концепцию лобби разработало дизайн-бюро STUDIO 211. Отделка холла максимально отвечает параметрам высокобюджетного сегмента. Стойка ресепшн выполнена из мрамора с фактурной резкой, на полу – итальянский керамогранит, стены будут покрыты штукатуркой с текстурой замши.

В некоторых корпусах в зоне ожидания установят камины. Дизайнерские светильники и люстры помогут создать в помещениях для ожидания и коворкинга дополнительный уют.

Фото ООО «Пронто»

Архитекторы спроектировали отдельные почтовые комнаты и просторные колясочные, в которых будут установлены настенные крепления под самокаты и велосипеды. Отделка стен в этих помещениях будет выполнена широкоформатным керамогранитом, что позволит сохранить презентабельный вид на долгие годы.

«Лобби задает настроение всему жилому зданию. Дизайнеры продумали каждый элемент пространства, чтобы резиденты Savin Family, едва переступив порог дома, сразу чувствовали себя уютно и наслаждались элегантным интерьером. Каждый день жителей в холле будет встречать приветливый консьерж, готовый помочь с любыми повседневными запросами», – рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Помимо отделки холлов в жилом комплексе уже ведется монтаж лифтового оборудования. В Savin Family устанавливаются скоростные технологичные лифты, попасть в них можно будет не только через вестибюль, но и с парковки или внутреннего двора.

Фото ООО «Пронто»

Справка о компании:

Группа компаний «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. В настоящее время компания развивается в нескольких направлениях: девелопмент, проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатация и охрана объектов.

Общий девелоперский портфель составляет более 1,3 млн кв. м. На счету «Садового кольца» ― жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. Кроме этого, компания участвует в реализации объектов муниципального и областного значений.

География деятельности включает Москву и Московскую область, а также Республики Татарстан и Башкортостан.

На стадии строительства сегодня находятся следующие жилые комплексы:

Savin Family, Казань

Savin Premier, Казань

«Тетрис», Красногорск

«М_5», Красногорск

Tau House, Уфа

Terle Park, Уфа

Urman City, уфа

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Александр Лексаков | 8 968 766-25-35; lean@skr-gc.ru

Проектная декларация размещена по ссылке

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