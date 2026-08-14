«Нашу помощь ждут»: Татарстан отправил в ЛНР 105 тонн гуманитарного груза

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани состоялась отправка 40-й гуманитарной колонны «Единой России» в Луганскую Народную Республику. В мероприятии приняли участие Секретарь регионального отделения партии, Почетный Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Герой России, генерал-полковник Александр Лапин.

Общий вес груза превысил 105 тонн – это шесть фур. Самый большой объем в этой колонне – две фуры со школьными наборами ко Дню знаний. 2050 рюкзаков с канцелярскими принадлежностями направляются в ЛНР при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и по инициативе депутата Госдумы Татьяны Ларионовой в рамках республиканской акции «Помоги собраться в школу».

Школьные наборы собраны с учетом рекомендаций министерства образования и науки РТ, которое также закупило партию учебников по всем предметам для школ подшефных Татарстану городов. В частности, учебники направляются для специализированного класса, где проходят обучение слабовидящие дети. Для учителей Лисичанска и Рубежного Татарстан подготовил и передает 230 папок с канцелярскими принадлежностями.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Военный комиссариат в Рубежном получит в рамках шефской помощи все необходимое для ремонта здания и служебных помещений. Еще одна фура собрана по инициативе депутата Госдумы Ильи Вольфсона. Строительные материалы направляются для бесперебойного прохождения отопительного сезона, в том числе для усиления инженерно-технической защиты котельных.

По-прежнему остается напряженная обстановка с питьевой водой в медучреждениях и госпиталях Лисичанска и Рубежного, поэтому Сармановский район Татарстана направляет две фуры с водой.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» отправят жителям подшефных Татарстану городов Лисичанску и Рубежному одежду и обувь для взрослых и детей, продукты питания, средства личной гигиены, лопаты, трости, детский самокат, подушки и постельное белье. Всего молодогвардейцы собрали 1,5 тонны гуманитарного груза на сумму более полумиллиона рублей.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Кроме того, для бойцов СВО в составе 40-й юбилейной колонны регионального отделения «Единой России» направляется партия стоек для оружия.

Практически в каждой партийной колонне есть груз от Нижнекамского местного отделения «Единой России». В этот раз активисты партии передали постельное белье, памперсы, продукты, хозтовары и тележки для эвакуации раненных.

«[Отправлять гуманитарные грузы] стало доброй традицией нашей партийной организации. Мы воспринимаем эту помощь как долг и без особых трудностей собираем груз. Мы целенаправленно отправляем сегодня все, что связано с началом учебного процесса, поскольку впереди начало учебного года. Мы отправляем этот груз с большим желанием скорейшей победы и успокоения обстановки», – отметил Почетный Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Подшефные города, Лисичанск и Рубежное, ждут весточку от республики с нетерпением, добавил Мухаметшин. По его словам, те, кто собирают и сопровождают груз, совершают великую миссию.

«На нас (партию «Единая Россия» – прим. Т-и.) ориентируются. Было бы очень приятно, если другие партии тоже нашли возможность поддержать тех, кто находится в таком непростом историческом положении», – призвал Фарид Мухаметшин.

Те, кто на подшефных территориях получают этот груз, хорошо знают Татарстан как многонациональную республику, где сохраняются лучшие традиции каждого народа, сказал Почетный Председатель Госсовета. В сегодняшних условиях такая протянутая рука помощи, дружбы и взаимного доверия очень дорогого стоит

С начала СВО Татарстан оказывает огромную помощь бойцам и жителям освобожденных территорий. И эта помощь имеет сакральное значение, уверен генерал-полковник Александр Лапин.

«Это было всегда присуще нашему народу, испокон веков. Отмечаю, что за время проведения специальной военной операции наше общество не просто стало взрослым и зрелым, оно объединилось вокруг нашего Верховного главнокомандующего. Произошло единение тыла и фронта. Наше общество приобрело новое мировоззрение. Оно берет свои корни из ранних идей защиты нашего государства, еще с разгрома шведских и немецких рыцарей под предводительством святого князя Александра Невского. Оно укреплялось в ходе разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны», – объяснил Герой России.

Эти идеи проистекают из духовного начала, которое берется из лучших заповедей как православия, так и ислама, заметил Лапин.

«Эти идеи прекрасны. Я, как участник СВО, выражаю огромную благодарность нашему многонациональному народу, который оказывает помощь фронту и будет оказывать ее до конца. И эту помощь ждут не потому, что она материальная, а потому, что она имеет духовность. Это согревает душу, поднимает боевой дух и дает понимание, что люди не брошены и не забыты», – сказал Александр Лапин.

По его словам, на сегодня Татарстан собрал и отправил на фронт и на освобожденные территории около 50 тысяч тонн гуманитарной помощи различного назначения. Помощь собирали неравнодушные люди с каждого района, с каждого города, с каждого села.

«Нашу помощь встречают всегда очень хорошо, потому что ее ждут. Гуманитарный груз собирается непосредственно по заявкам двух подшефных городов. Ранец, тетрадки и книжки – это символы начала учебного года. Каждый год дети из подшефных городов ждут, что из Татарстана поступят такие подарки. Четвертый год подряд нам получается организовать эту радость детям, благодаря поддержке Раиса нашей республики», – сказал руководитель Регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин.

Всего за период с февраля 2022 по июль 2026 года под эгидой Татарстанского регионального отделения Партии «Единая Россия» были направлены 305 грузовых машин с более 4 752,503 тонн собранной гуманитарной помощи. Общая стоимость составила 415,9 млн рублей.