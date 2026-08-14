Татарстан вошел в число главных молочных регионов России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Сразу 14 производителей из Татарстана вошли в рейтинг 100 крупнейших производителей молока России по итогам 2025 года. Исследование подготовили Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), Milknews и консалтинговая компания Streda Consulting.

Сразу четыре татарстанские компании вошли в топ-30 крупнейших производителей молока России, а две из них преодолели рубеж в 100 тысяч тонн годового надоя.

Самую высокую позицию среди предприятий республики занял агрохолдинг «Красный Восток», который расположился на 15-м месте с объемом производства 109,2 тысяч тонн молока. На 19-й строчке находится АПК «Продпрограмма», надоившая 102,6 тысяч тонн. В первую тридцатку также вошли «Камский бекон» (25-е место, 83,7 тысяч тонн) и Холдинговая компания «Ак Барс» (29-е место, 74,6 тысяч тонн).

Кроме того, в сотне крупнейших производителей представлены ГК «Август», ХК «Чистополье», СХПК имени Вахитова, ГК «ВАМИН», СХПК «Урал», АО «Агросила», ГК «Сельхозтехника» и ПМК. Еще один участник рейтинга – семья Собиных, чьи хозяйства работают в Удмуртии и Татарстане, – заняла 17-е место.

По данным авторов исследования, топ-100 производителей в 2025 году выпустили 8,8 млн тонн молока – на 738 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Их доля на рынке выросла до 33%, а порог входа в рейтинг увеличился с 30 тысяч до 33 тысяч тонн.

«Татарстан остается одним из ключевых центров молочного производства», — отмечают авторы рейтинга. По количеству крупных игроков республика входит в число лидеров страны наряду с традиционно сильными молочными регионами Поволжья и Центральной России.