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Общество 14 августа 2026 13:23

Юрист Манько объяснил правила возврата депозита за бронирование столика

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Если ресторан отменил бронирование столика или гости потратили не весь внесенный депозит, они могут потребовать вернуть деньги. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Александр Манько.

По его словам, ресторан может удержать только фактически понесенные расходы, связанные с подготовкой к визиту. Например, речь может идти о продуктах, которые заведение специально закупило для приготовления заранее согласованного меню.

Вернуть деньги можно, в частности, при отмене бронирования до начала мероприятия. Чем раньше гость предупредит ресторан об отмене, тем выше вероятность полного возврата средств. Если же сумма счета оказалась меньше депозита, заведение должно вернуть разницу.

Например, при внесении 5 тыс. рублей и счете на 3,5 тыс. рублей гостю должны вернуть оставшиеся 1,5 тыс. рублей.

Если ресторан отказывается возвращать деньги, гость вправе попросить документы, подтверждающие фактические расходы заведения. Кроме того, можно направить письменную претензию руководителю ресторана. В ней следует указать сумму депозита, дату бронирования и свои требования.

Если ресторан не ответит на претензию, гость может обратиться в Роспотребнадзор или подать иск в суд.

#рестораны #полезная информация
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