ГАИ: Количество проданных питбайков в Татарстане значительно снизилось

В Татарстане зафиксировано снижение продаж питбайков. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.

По его словам, такие данные озвучили представители торговых организаций на встрече с мотосообществом, которая прошла накануне.

«Когда мы встречались с представителями мотосообщества, у нас также есть там представители торгующих организаций, которые в рамках совещания признали то, что количество проданных питбайков с прошлого года значительно снизилось. Здесь растет и правосознание и родителей, до которых доводится информация. Но, к сожалению, мы до конца это еще не можем побороть, поскольку даже сейчас у нас один ребенок погиб, управляя питбайком», – рассказал Айрат Самигуллин.

Он отметил, что, несмотря на положительную динамику, проблема детского травматизма на дорогах остается острой. Госавтоинспекция республики продолжает системную работу по предупреждению таких происшествий. Только за семь месяцев пресечено 613 нарушений ПДД детьми, возбуждено 95 дел в отношении родителей. Кроме того, за передачу руля несовершеннолетнему без прав предусмотрен штраф 30 тысяч рублей, а при тяжких последствиях родителям может грозить уголовная ответственность.