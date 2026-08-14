12-летний челнинец получил велосипед за спасение тонувшей девочки

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ученик школы №58 Набережных Челнов Назар Уткин спас тонувшую девочку во время каникул в Елабужском районе. За проявленное мужество мэр города Наиль Магдеев подарил школьнику велосипед.

12-летний Назар Уткин отдыхал у бабушки в селе Большой Шурняк Елабужского района. 23 июля он вместе с друзьями плавал в пруду, когда услышал крики о помощи. Тонули три девочки. Назар поплыл к одной из них – Валерии, которая находилась дальше остальных от берега.

«Я сказал держаться за плот и не паниковать. По началу она топила меня. Я говорил не паниковать, я сам не паниковал», – рассказал школьник.

Назару удалось доставить девочку до берега. Двух других школьниц спасли взрослые. По словам мальчика, до этого он два года занимался плаванием.

О случившемся отец Назара Артем Уткин узнал не от сына. Мальчик не стал рассказывать родным о своем поступке и объяснил все просто: «Помог».

«С одной стороны, страх за ребенка. Приходилось и под воду уходить пару раз, стараться спасти, вытащить. И с другой стороны – чувство гордости, что все-таки действительно мужчина растет», – признался отец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сегодня с юным героем встретился мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Глава города отметил, что не мог оставить без внимания поступок школьника, и подарил ему велосипед.

«У каждого из нас есть дети, у меня тоже и внуки, потому посчитал своим долгом, как гражданин, как руководитель города, как человек отметить Назара Уткина. Купили велосипед. Для мальчишки, я думаю, это хороший подарок. Пусть он напоминает о его героическом поступке», – сказал Магдеев.