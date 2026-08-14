О деньгах, лжи и женихе для дочери: Гузель Уразова ответила на каверзные вопросы
Народная артистка РТ Гузель Уразова ответила на каверзные вопросы своей дочери Эллари Хакимовой. Соответствующий видеоролик певица опубликовала в своем Телеграм-канале.
В частности, Уразова отметила, что лучше будет бедной, но честной, нежели богатой и лживой. «Лживой никогда нельзя быть, честно», – сказала певица.
Также она рассказала, что ей совершенно неинтересно читать переписки своей дочери, которые та ведет в социальных сетях. «Честно, мне вообще неинтересно. Это твоя жизнь», – отметила Уразова, отвечая на вопрос.
Также она не обошла стороной тему жениха для своей дочери. Уразова отметила, что самое главное, чтобы жених был. Но выбирая между неприятным, но богатым и любимым, но бедным, певица отдала предпочтение второму.