Фестиваль «СапКультура» пройдет 21 августа на озере Нижний Кабан

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Фестиваль водных видов спорта «СапКультура» пройдет 21 августа на озере Нижний Кабан в Казани. Программа начнется в 16:00 и объединит спортивные, семейные и развлекательные заезды. Завершится мероприятие вечерним кинопоказом под открытым небом, сообщает «Timepad».

Регистрация участников всех заездов начнется в 15:00. В 16:00 стартуют спортивные соревнования: взрослые смогут выбрать дистанции 15 км, 5 км и спринт на 400 м. Для юниоров предусмотрены заезды на 200 м – отдельно для девушек и юношей.

В 17:00 состоится семейный заезд, в 18:00 – костюмированный. В 19:00 организаторы наградят победителей спортивного, семейного и костюмированного заездов.

В 20:00 участники выйдут на световой заезд. Завершит программу в 21:00 кинопоказ на открытом воздухе.

Для гостей фестиваля также подготовили показательные выступления по гребле и парусному спорту. Участвовать в заездах можно будет на собственных сапбордах, при этом на месте будет доступна аренда оборудования.

Фестиваль организуют мэрия Казани, администрации Вахитовского и Приволжского районов, префектура «Старый город» и Федерация серфинга Татарстана при поддержке Комитета физической культуры и спорта и Дирекции парков и скверов.

«СапКультура» пройдет в рамках фестиваля «Курше» при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.