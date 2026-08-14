news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 14 августа 2026 15:23

«Челны-Хлеб» планирует построить завод по производству замороженного хлеба

Читайте нас в
Телеграм

«Челны-Хлеб» планирует построить завод по производству замороженного хлеба, сообщил председатель правления Союза хлебопроизводителей Республики Татарстан Ильдар Никифоров на выездном семинаре «Хлебный бизнес» в Казани.

«Знаю, что «Челны-хлеб» планирует построить большое предприятие, целый завод [по производству замороженного хлеба]. По-моему, при поддержке республики, сейчас они решают этот вопрос», – рассказал журналистам Никифоров.

По его словам, производство замороженного хлеба – это мировой тренд.

«Мы поставляем [замороженный хлеб] в магазин, он запекает – пожалуйста. Храниться может сколько угодно. Большой плюс – выход на другие регионы. Допустим, вы сегодня не можете вывезти за 10 минут, тогда можно выйти на Дальний Восток. Получается, вы можете освоить новые рынки. Тренд есть, все наши предприятия на это нацелены», – сообщил председатель «Союз Хлеб РТ».

#челны-хлеб #хлебозавод #хлеб
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане подешевели бензин всех марок и дизельное топливо

В Татарстане подешевели бензин всех марок и дизельное топливо

13 августа 2026
Демонтаж устаревшей установки Э-40 на КОСе снизит эконагрузку на 5%

Демонтаж устаревшей установки Э-40 на КОСе снизит эконагрузку на 5%

13 августа 2026
Новости партнеров