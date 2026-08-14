«Челны-Хлеб» планирует построить завод по производству замороженного хлеба, сообщил председатель правления Союза хлебопроизводителей Республики Татарстан Ильдар Никифоров на выездном семинаре «Хлебный бизнес» в Казани.

«Знаю, что «Челны-хлеб» планирует построить большое предприятие, целый завод [по производству замороженного хлеба]. По-моему, при поддержке республики, сейчас они решают этот вопрос», – рассказал журналистам Никифоров.

По его словам, производство замороженного хлеба – это мировой тренд.

«Мы поставляем [замороженный хлеб] в магазин, он запекает – пожалуйста. Храниться может сколько угодно. Большой плюс – выход на другие регионы. Допустим, вы сегодня не можете вывезти за 10 минут, тогда можно выйти на Дальний Восток. Получается, вы можете освоить новые рынки. Тренд есть, все наши предприятия на это нацелены», – сообщил председатель «Союз Хлеб РТ».